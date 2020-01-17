Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te
Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesinde özel uçakla Gaziantep'e geldi.
Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesinde özel uçakla Gaziantep'e geldi.Sarı-lacivertli taraftarlar, Gaziantep Havaalanı'nda takımı coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, karşılaşma esnasında teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara çiçek takdim etti. Oyuncular da taraftarları kırmayarak fotoğraf çektirdi. Büyük sevgi gösterileriyle karşılanan sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere alandan ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Futbolcuların çıkışıTaraftarların tezahüratıFutbolculara çiçek verilmesiEmre Belezoğlu'nun taraftarların formasını imzalamasıErsun Yanal'a çiçek verilmesiFutbolcuların takım otobüsüne binişi
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