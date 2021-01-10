Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi

Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın saat 16.00'da ligin en alt sırasında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşma için Erzurum'a geldi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın saat 16.00'da ligin en alt sırasında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşma için Erzurum'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla saat 17.00'de Erzurum'a ulaşan sarı lacivertli kafile, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece Erzincan Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Atilla Sönmez tarafından karşılandı. Kafile sonrasında Palandöken'deki kalacağı otele doğru yola çıktı ve kampa girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK