Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi
Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.
Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.
İstanbul'dan özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.
Taraftar, futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Fenerbahçe kafilesi, daha sonra Belek'te kamp yapacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, maçın hazırlıklarına bugün Antalya'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden