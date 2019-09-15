Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi

Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

15.09.2019 16:28

Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

Havalimanında kendisini bekleyen otobüse binen kafile, konaklayacakları Alanya ilçesindeki otele hareket etti.

Fenerbahçe ile haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi
Kaynak: AA
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