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Fenerbahçe kafilesi Antalya'da

Fenerbahçe kafilesi Antalya'da
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi. Sarı-lacivertli kafileyi bir grup taraftar havaalanında karşılarken, taraftarlar teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara çiçek verdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı için Antalya'ya geldi. Özel uçakla İstanbul'dan Antalya'ya gelen Fenerbahçe kafilesini bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Taraftarlar, takımın başına tekrar getirilen İsmail Kartal ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, teknik direktör Kartal ile bazı futbolculara çiçek verdi. Takımı karşılamaya babasıyla beraber gelen küçük bir taraftar ise Mesut Özil için okuldan kaçtığını gösteren döviz açtı. Yıldız oyuncu da küçük taraftarla hatıra fotoğraf çektirdi. Bazı futbolcular ise kendilerini karşılamaya gelen taraftara imza verdi. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ve sakatlığını atlatan, ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır kafilede yer almadı.

Fenerbahçe kafilesi Antalya'da

Fenerbahçe kafilesi Antalya'da

Fenerbahçe kafilesi Antalya'da

Fenerbahçe kafilesi Antalya'da

Fenerbahçe kafilesi Antalya'da

Fenerbahçe kafilesi Antalya'da

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Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Spor Haberleri

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