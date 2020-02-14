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Fenerbahçe kafilesi, Ankara'ya geldi

Süper Lig'in 22. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, başkente geldi.

14.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:08
Fenerbahçe kafilesi, Ankara'ya geldi

Süper Lig'in 22. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak , başkente geldi.


Özel uçakla 'na gelen sarı-lacivertli kafile, iç hatlar terminalinden çıkış yaptı.

Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: AA
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