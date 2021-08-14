Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi
Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Adana'da taraftarlarca karşılandı.
Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Adana'da taraftarlarca karşılandı.
Yarın saat 21.45'de Yeni Adana Stadı'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi.
Fenerbahçe kafilesini karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt