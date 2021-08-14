Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi
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Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Adana'da taraftarlarca karşılandı.

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Adana'da taraftarlarca karşılandı.

Yarın saat 21.45'de Yeni Adana Stadı'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi.

Fenerbahçe kafilesini karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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