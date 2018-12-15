Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Yeni Sponsoru Opet

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sponsoru Opet oldu.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Yeni Sponsoru Opet

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sponsoru Opet oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ile Opet arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre Opet, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın 2018-2019 sezonu boyunca isim ve forma göğüs sponsorluğunu yapacak.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna Fenerbahçe Opet ismiyle devam edecek.

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