Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

02.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:57
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncunun yanı sıra bir sporcunun da temaslı olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu 2 voleybolcunun yarın CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde deplasmanda İtalya ekibi Igor Gorgonzola ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyeceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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