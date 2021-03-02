Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncunun yanı sıra bir sporcunun da temaslı olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu 2 voleybolcunun yarın CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde deplasmanda İtalya ekibi Igor Gorgonzola ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyeceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan