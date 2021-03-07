Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncu pozitif
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncu pozitif

07.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:58
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncu pozitif

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na bugün yapılan PCR testleri sonucunda 1 oyuncunun testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun izolasyona alındığı ve toplamda 3 sporcunun izolasyon, tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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