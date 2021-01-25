Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Nantes ile karşılaşacak
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Nantes ile karşılaşacak

25.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:38
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Nantes ile karşılaşacak

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. etap ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Nantes ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. etap ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Nantes ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde grup müsabakaları, bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iki ayak şeklinde oynanıyor.

Sarı-lacivertli ekip, B Grubu'nda Nantes'ın yanı sıra İtalya'nın Carraro Imoco ve Slovenya'nın Calcit Volley takımlarıyla mücadele ediyor. İtalya'nın Treviso kentinde yapılan grubun ilk etap müsabakalarında 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Opet, ikinci sırada yer alıyor.

Grupta ikinci ayak müsabakaları Fransa'nın ev sahipliğinde Nantes'taki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanacak. Yarın başlayacak bu turun ilk maçında Fenerbahçe Opet, ev sahibi ekiple karşılaşacak. Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ilk turda rakibini 3-0 mağlup etmişti.

Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi adını çeyrek finale yazdıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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