Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda korona virüs şoku! - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda korona virüs şoku!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda korona virüs şoku!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 9 oyuncu ile 3 teknik ve idari çalışan olmak üzere toplam 12 kişinin korona virüse yakalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 9 oyuncu ile 3 teknik ve idari çalışan olmak üzere toplam 12 kişinin korona virüse yakalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün kadın futbol takımında korona virüs şoku yaşanıyor. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 9 futbolcu ile 3 teknik ve idari çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kadın Futbol Takımımızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title