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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 vaka

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 vaka
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.


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