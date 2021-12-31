Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 vaka

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet