Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kuruldu mu, kadrosunda kimler olacak? FB Kadın Futbol Takımı kadro belirlendi mi?

Son dakika gelen haberlere göre FB Kadın Futbol Takımı kurulması için çalışmalara başlandı. Fenerbahçe, seçimli genel kurulda kararı alınan kadın futbol takımının kurulması için çalışmalara başladı. Bunun ardından vatandaşlar Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kuruldu mu, kadrosunda kimler olacak? FB Kadın Futbol Takımı kadro belirlendi mi? sorusunun cevabını merak etti. Peki, FB kadroda kimler olacak, kadro ne zaman açıklanır?

Fenerbahçe resmi sitesinden kadın futbol takımının kurulması ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kuruldu mu, kadrosunda kimler olacak? FB Kadın Futbol Takımı kadro belirlendi mi? Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kadroda kimler olacak? Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kadrosunda hangi isimler var? Açıklandı mı?

FENERBAHÇE KADIN FUTBOL TAKIMI KURULDU MU?

Fenerbahçe'de geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen seçimli genel kurulda kararı alınan kadın futbol takımı için çalışmalar başladı.

Sarı-lacivertli kulüp, kadın futbol takımı için temellerin atıldığına vurgu yaparken, resmi internet sitesinden konuyla alakalı şu açıklamaları yaptı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak mücadele ettiğimiz 9 branşta sporun lokomotifi olup, Türk sporunun geleceği için aydın ve başarılı sporcular yetiştirme bilinciyle çıktığımız yolda, ülkemizin değerlerini sahiplenerek ait olduğumuz toplum için katma değer yaratmayı, kadınlar ve kız çocukları için adımlar atmayı görevlerimizden biri olarak kabul ettik.

Şimdi, Fenerbahçe olarak bu bilinç ve yaklaşımla önemli bir adım daha atıyor; UEFA'nın Avrupa'nın gelişime en açık alanı olarak tespit ettiği, dünyanın birçok ülkesinde yoğun ilgi ile desteklenen, her geçen gün daha da gelişen kadın futbolunda yer alacağımızı ve bu alanda başarı çıtasını daha da yukarılara taşımayı misyon edindiğimizi duyuruyoruz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Haziran ayında yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımızda, kongre üyelerimizden aldığımız yetki ile bu önemli adımı hayata geçiren Kulübümüz için; gerek kutsal formamızla mücadelelerinde gerekse tribünlerimizde Kulübümüzün yanında duruşlarıyla tarihimizde eşi benzeri görülmemiş izler bırakan kadınlar, her zaman çok özel ve önemli bir yere sahiptir.

Dünyada bir ilk olarak kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadınlar ve kız çocuklarının toplumun her alanında katılımlarının artması için Birleşmiş Milletler'in hayata geçirdiği HeForShe ile güçlerini birleştiren Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kadınların her alanda olduğu gibi futbolda da temsil edilmesini destekliyor; Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Fenerbahçeli kadınların, geçmişte olduğu gibi gelecekte de tarihe damgalarını vuracaklarına,

Kadın Futbol Takımımızın, Kulübümüzü şampiyonluklarla gururlandıracağına ve gelecek nesillere iyi birer örnek teşkil edeceklerine inanıyoruz."

FENERBAHÇE KADIN FUTBOL TAKIMI KADROSU BELLİ OLDU MU?

FB kadın futbol takımı kurulması için çalışmalara başlandı. Fakat henüz takımda yer alacak olan isimler, futbol takımı kadrosu belirlenmedi. Takım kadrosu netleşince isimleri açıklanacaktır.