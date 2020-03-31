Fenerbahçe, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbol takımında sporcu, teknik heyet ve personelin... Fenerbahçe, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbol takımında sporcu, teknik heyet ve personelin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbol takımında sporcu, teknik heyet ve personelin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Kaynak: AA