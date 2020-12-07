Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli oyunculara ve teknik ekibe Kovid-19 tanı testi uygulandı.

Testler sonucunda bir oyuncuda koronavirüse rastlandı. Oyuncu, ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay