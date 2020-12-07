Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
07.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:18
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli oyunculara ve teknik ekibe Kovid-19 tanı testi uygulandı.
Testler sonucunda bir oyuncuda koronavirüse rastlandı. Oyuncu, ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay