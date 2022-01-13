Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan 2 basketbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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