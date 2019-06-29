Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na Ukraynalı skorer

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Ukraynalı milli oyuncu Alina Iagupova'yı kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na Ukraynalı skorer

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Ukraynalı milli oyuncu Alina Iagupova'yı kadrosuna dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ukrayna Milli Takımı oyuncusu Alina Iagupova, Fenerbahçe'mizde! Ailemize hoş geldin Alina Iagupova." ifadeleri kullanıldı.
27 yaşındaki skorer oyuncu, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol'da forma giydi.

Kaynak: AA
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