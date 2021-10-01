SPOR Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı için medya günü düzenlendi - 1

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı için medya günü düzenlendi

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu play-off dahil oynadığı 34 maçta 34 galibiyet alarak namağlup şampiyon tamamlayan ve Kadınlar Euroleague'de 3'üncü olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Metro Enerji Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Victor Lapena, takım kaptanı Tuğçe Canıtez ve Olcay Çakır Turgut katıldı.

VICTOR LAPENA: EN ÖNEMLİSİ TARAFTARIMIZA KAVUŞACAK OLMAMIZ

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Victor Lapena, taraftarların tekrar salona dönecek olmasından dolayı heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Taraftarlarımızla birlikte oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Yaz boyunca sıkı çalıştık. En önemlisi taraftarımıza kavuşacak olmamız. Geçtiğimiz sezonun bir baskısı yok. Her şeye kendi üzerimizden başlamalıyız. Amacımız iyi bir basketbol oynamak" dedi.

"GENÇLERİN OYNAMALARI İÇİN İSTEKLİ VE KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELERİ GEREKİYOR"

Takımdaki genç oyuncuların gelişimiyle ilgili olarak gelen soruya ise başantrenör Lapena, "Gençlerle ilgili uzun bir liste yapabilirim ama tarzım değil. Buraya geldiğimizde bazı pozitif bazı negatif yönleri vardı. Gençlerin oynayabilmesi için istekli olmaları ve kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Tuğçe ve Olcay, gençler için çok iyi örnek. Gençlerin, bunlardan faydalanmaları gerekiyor. İyi oyuncu olmak Fenerbahçe'de oynamak için yeterli olmuyor. Kulübümüzün misyonlarını da taşımanız gerekiyor" cevabını verdi.

TUĞÇE CANITEZ: ÇOK GÜZEL BİR SEZON GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM

Takım kaptanı Tuğçe Canıtez ise yaz boyunca sıkı çalıştıklarını ifade ederek, "Çok güzel bir ekibimiz var. Geçen senenin kadrosuna daha iyi oyuncular ekleyerek güzel bir takım olduğumuza inanıyorum. Yaz sürecini de iyi geçirdik. Bazı oyuncularımız WNBA'de ve onların dönmesini bekliyoruz. Çok güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Geçen senelerde taraftarımız televizyon başında ve sosyal medyada bizi takipteydi. Bu sene onlarla birlikte güzel bir sezon olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

OLCAY ÇAKIR TURGUT: EUROLEAGUE KUPASINI ÜLKEMİZE GETİRMEK İSTİYORUZ

Olcay Çakır Turgut ise ligde ve Euroleague'de şampiyonluğu hedeflediklerini söyleyerek, "Geçen sene namağlup bitirdik ligi. Bu sene ligi tekrar namağlup bitirmek istiyoruz. Geçen seneye oranla daha iyi bir kadro kurduk ve Euroleague kupasını kulübümüze getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.