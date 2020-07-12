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Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u geçemedi

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, matematiksel olarak 3.'lük şansını yitirdi.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u geçemedi
12.07.2020 23:27 | Son Güncelleme: 12.07.2020 23:46

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, matematiksel olarak 3.'lük şansını yitirdi.

Kadıköy'de, haftaya 54 puanla 3. sırada giren Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan 50 puanlı Fenerbahçe, rakibine yenilince bitime 2 hafta kala aralarındaki puan farkı 7'ye yükseldi.

Fenerbahçe, lig üçüncülüğü hedefi doğrultusunda rakiplerinden Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve sarı-lacivertlilerin matematiksel olarak ilk 3'e girme şansı kalmadı.

Demir Grup Sivasspor, bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltti.

Kadıköy'deki 3 maçlık seri sona erdi

Fenerbahçe, ligde sahasında 3 maç sonra galip gelmeyi başaramadı.

Pandeminin ardından ligde sahasında 3 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, sırasıyla Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a yenilerek ligde 3 maç aradan sonra Kadıköy'de galip gelemedi.

Deniz Türüç ligde 14 maç sonra gol sevinci yaşadı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Deniz Türüç, ligde 14 maç sonra gol atma başarısı gösterdi.

Ligde son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkati çeken Deniz, sarı-lacivertli formayla ligde 3. golünü kaydetti.

Deniz, son olarak ilk yarının son haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında gol atmayı başarmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, ligde bu sezon diğer golünü ise yine Demir Grup Sivasspor karşısında bulmuştu.

Ömer Faruk, 62 dakika sahada kaldı

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Demir Grup Sivasspor karşısında 62 dakika forma giydi.

Profesyonel kariyerinde ilk kez ligde ilk 11'de forma giyen Ömer Faruk, etkili bir oyun sergilemesine karşın 62. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.

Falette tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Simon Falette, Demir Grup Sivasspor maçını tamamlayamadı.

Tecrübeli oyuncusu, karşılaşmanın 84. dakikasında sakatlanarak yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı.

Sayyadmanesh ilk kez

Fenerbahçe'nin İranlı genç forveti Allahyar Sayyadmanesh, ligde ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Sezonun ilk yarısında kiralık olarak İstanbulspor'da forma giyen Sayyadmanesh, karşılaşmanın 88. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe kalesini yine gole kapatamadı

Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor.

Demir Grup Sivasspor karşısında kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 13. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.

Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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