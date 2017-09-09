Fenerbahçe Kadıköy'de Mağlup

Fenerbahçe kendi evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 3-2 yenildi.

Fenerbahçe Kadıköy'de Mağlup

Fenerbahçe kendi evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 3-2 yenildi.

Kaynak: Dunya.com