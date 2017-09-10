Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de galibiyeti unuttu.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2. dakikada Attamah, 33. dakikada da Adebayor'un golleriyle 2-0 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, 43. dakikada Nabil Dirar'la farkı bire indirmeyi başardı.



Fenerbahçe, 79. dakikada Clichy'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-2'ye getirirken, 90+3. dakikada Kerim Frei, Medipol Başakşehir'in maçı 3-2 kazanmasını sağlayan golü kaydetti.



Fenerbahçe, bu mağlubiyetle ligde 4. hafta sonunda 5 puanda kaldı.



Evinde 7 maçtır kazanamıyor



Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.



Geride kalan sezon sahasındaki son iki lig maçında Antalyaspor'a yenilip, Trabzonspor'la berabere kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yine Medipol Başakşehir ile yenişememişti.



Bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile berabere kalan ve Vardar'a yenilen sarı-lacivertliler, ligde ise Trabzonspor beraberliğinin ardından Medipol Başakşehir karşılaşmasından ise puan çıkaramadı.



Sarı-lacivertliler, sahasındaki son 7 resmi maçında 3 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.



Fenerbahçe'nin kalesi düştü



Fenerbahçe, oynadığı son 16 resmi karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gördü.



Medipol Başakşehir karşısında maçın henüz 2. dakikasında geriye düşen sarı-lacivertliler, kötü istatistiğine bir yenisini daha ekledi.



Geçen sezon oynadığı son 8 resmi karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gören Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 8. karşılaşmada da kalesini gole kapatamadı.



Sarı-lacivertliler, en son geçen sezon sahasında Galatasaray'a karşı oynadığı lig müsabakasından 1-0'lık galibiyetle ayrılmış ve kalesinde gol görmemişti.



Dirar siftah yaptı



Fenerbahçe'nin Fransa'nın Monaco takımından transfer ettiği Nabil Dirar, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü Medipol Başakşehir'e attı.



Dirar, Medipol Başakşehir karşısında 43. dakikada fileleri havalandırdı.



Nabil Dirar, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Sturm Graz ile oynadığı karşılaşmada da takımı adına tek golü kaydetmişti.



Janssen ilk kez



Fenerbahçe'nin, İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Hollandalı futbolcu Vincent Janssen, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.



İstanbul'a dün gelen ve akşam saatlerinde Fenerbahçe ile ilk idmanına çıkan golcü futbolcu, Medipol Başakşehir karşısında maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.



Mauricio Isla'nın yerine 64. dakikada oyuna giren 23 yaşındaki oyuncu, 87. dakikada önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı.



Gol tartışması



Karşılaşmanın 79. dakikası ilginç bir pozisyona sahne oldu.



Valbuena'nın ortası sonrası Skrtel'ın kafa vuruşunda kale sahası içinde Clichy'nin diziyle müdahale ettiği top, filelere gitti. Bu pozisyonda Fenerbahçeli futbolcular gol sevinci yaşarken, maçın yardımcı hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.



İki takımın futbolcuları ve yedek kulübesi uzun süre hakem Fırat Aydınus'a itirazda bulundu. Aydınus, yardımcı Serkan Ok ile konuştuktan sonra gol kararı verdi.



"Yönetim istifa" sesleri



Fenerbahçeli taraftarlar, 3-2 kaybedilen Medipol Başakşehir maçı sonrasında yönetimi istifaya davet etti.



Maç boyunca takımlarını destekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, 90+3. dakikada Kerim Frei'ın golünden sonra ise yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu.



Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, maçın ardından kaleci Volkan Demirel'e de tepki gösterdi.