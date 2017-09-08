Fenerbahçe Janssen'i resmen açıkladı

Fenerbahçe, İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımından Vincent Janssen'i sezon sonuna kadar kiraladı.



Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur’da forma giyen forvet oyuncusu Vincent Janssen ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, sarı-lacivertli takım, futbolcunun transferi konusunda her konuda anlaşma sağladı.





Janssen, Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat'ın katıldığı törende, kendisini kiralık olarak 1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.





Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu, geçen sezon Premier Lig'de görev aldığı 27 maçta 2 gol kaydetti.



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