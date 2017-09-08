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Fenerbahçe, Janssen'i Kiraladı

Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Janssen'i Kiraladı

Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: Dunya.com