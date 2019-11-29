Fenerbahçe, İzmir'e geldi

29.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:05

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Göztepe maçı için İzmir'e geldi.

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk olacak olan Fenerbahçe, karşılaşma için özel bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kafileyi coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi destek verdi. Fenerbahçe kafilesi, havaalanından ayrılarak kamp yapacağı otele gitmek üzere yola çıktı.

(Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri/İHA)

Kaynak: İHA