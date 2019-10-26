Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Ersun Yanal

26.10.2019 23:42

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçla ilgili, "Tam takım olduğumuzda taraftarlarımıza neler yapabileceğimizi gösterdiğimiz bir maç oldu." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, kanat oyuncularının takıma katılmasının oyunlarını etkilediğini vurgulayarak, "Tam takım olduğumuzda taraftarlarımıza neler yapabileceğimizi gösterdiğimiz bir maç oldu. Özellikle kanat oyucularımızın oyuna katkısıyla koştuğumuz yolda daha iyi gideceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarlarına bu yolda umut verdiğimizi düşünüyorum. Takımımız tamamlandığında daha iyi performans vereceğimizin en azından mesajını verdik. Bu yolda bu mesajı güçlendirerek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İttifak Holding Konyaspor'un Türkiye'de kapalı savunmayı en iyi yapan takımlardan biri olduğunu anlatan Yanal, "Disiplinlerinden dolayı bu sertliği uzun süre devam ettiren bir takım. Sezon başından bu yana eksik devam ettik. Birçok oyuncumuzu kullanamadık. Onlar döndükçe daha farklı oyunlar ortaya çıkacağının mesajını verdik. Rodrigues bunlardan birisi. Yaklaşık 6 maç kanat ve beklerimiz yoktu. Onlar katıldıkça ve performansları arttıkça alternatiflerimiz artıyor. Bugün sevindirici olarak farklı oyuncularımızın skora katkısıydı. Pozisyon da vermdik. Pozisyon vermediğimizde takımımızın çok daha kendine özgüveni olacaktır. Özetle henüz koşmasak da yürüdüğümüzün ayak sesleri en azından oyuncularımızın performasıyla ortaya çıkmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon ilk golünü atan futbolcusu Ozan Tufan'ı da öven Ersun Yanal, "Ozan Tufan, Türk futbolu için çok önemli bir karakter. Şu anda çok profesyonelce bir süreci yönetiyor. Ozan bizim camiamız, takımımız için önemli bir oyuncu oldu. Kaybetmiş olduğu senelerin önüne geçecek. Milli takım için de önemli bir karakter oldu." diye konuştu.

Sezon başından bu yana yaşadıkları sakatlık sorunlarına da vurgu yapan Yanal, "Sakatlıklar, tuhaf sakatlıklardı. 30 senedir bu işin içindeyim rastlamadığım sakatlıkarla karşı karşıya kaldım. Oyuncularımız daha performanlarının belli noktasındalar. Dediğim gibi biz bugün Fenerbahçe'nin kanatları geldiğinde, takım bütün olduğunda ayak seslerini hissettirdik." şeklinde konuştu.

Her oyuncusuna şans geleceğini aktaran Yanal, taraftara da değinerek, "Taraftarımızın istediği mücadele vardı. Onlar da oyunu taçlandırıyor. Taraftarlarımız bizi nereye çağırırsa biz oraya koşarız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA