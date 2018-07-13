Fenerbahçe, İsviçre Ekibi Lozan'a 2-1 Yenildi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lozan'a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre'de Lozan ile karşılaştı. İsviçre'de oynanan maçta Fenerbahçe sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

KOLLOLLI'DEN İKİ GOL

Mücadelede Fenerbahçe'nin tek golünü 82. dakikada Yiğithan Güveli kaydetti. Lozan'ın gollerini ise peş peşe 75. ve 77. dakikada Benjamin Kololli attı.

SONRAKİ SINAV: FULHAM

Fenerbahçe bir sonraki hazırlık maçını 18 Temmuz Çarşamba günü Fulham ile oynayacak.

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YORUMLAR (8)

  • TUNÇ06:
    Bu kaleyci dandik nasıl kim bulmuş bu ağacı...en azından gol atmışlar...Aykut kalacakdı istediği iki transfer yapılacktı bu iş kısa zaman da olurdu koç dolduruşa geldi taraftar tarafın dan ararsınız çok aykutu ...gene de takım bizim takım destek lazım .
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  • ADINIZI YAZIN:
    BOŞA ZAMAN KAYBI YENİ GENÇ RUHU OLAN YÜREGİYLE OYNAYAN KADRO OLMAZSSA OLMAZ PARAYLA BU İŞLER OLMAZ BU KAFAYLA GİDERSE KOÇ KURBANLIK OLUR ÇİZ HERKESİ ADI SANI BİLİNMEYEN OYUNCULAR AL BAŞARIYA AÇ OYUNCULAR DOYMUŞLARDAN Bİ CACIK OLMAZ GÜNÜ KURTARMAYA OYNAMAYIN GELECEGE OYNA
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