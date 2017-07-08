Fenerbahçe İstedi Göztepe Aldı

Göztepe, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Andre Castro ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Kasımpaşa forması giyen orta saha oyuncusu Andre Castro ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Porto formasıyla profesyonel futbol hayatına adım atan Castro, Porto'da forma giydiği süre boyunca 3 Portekiz Ligi ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Andre Castro, 132 Süper Lig maçında görev yaptı. - İZMİR