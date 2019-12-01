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Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile 3 Aralık Salı günü evinde yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.

01.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:40
Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

, Ziraat 'nda İstanbulspor ile 3 Salı günü evinde yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda, Süper Lig'deki Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de oynayan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

19 yaş altı takımından oyuncuların da katıldığı idmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç, özel program eşliğinde çalıştı. Geçen haftaki antrenmanda ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım'ın çekilen MR sonucunda kasığında kısmi yırtık tespit edildi. İki gün dinlendirilen Hasan Ali, tedbir amaçlı Göztepe karşılaşmasında forma giymemişti.

Kaynak: AA
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