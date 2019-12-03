Fenerbahçe-İstanbulspor maçından notlar

03.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:10

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile oynadıkları ilk maçta, kadroda rotasyona gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal, Süper Lig'de geçen hafta Göztepe karşısında ilk 11'de forma giyen 9 ismi değiştirdi.

Göztepe karşısında ilk 11'de oynayan Deniz Türüç ile gördüğü sarı kartla cuma günü oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşen Nabil Dirar, bugün de sahaya 11'de çıktı.

Ligde uzun süredir ilk 11'de oynamayan Harun Tekin, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Jailson ve Adil Rami maça ilk 11'de başladı.

Muric ilk 11'de

Fenerbahçe'de sakatlığının ardından Göztepe karşısında 63. dakikada oyuna giren Vedat Muric, İstanbulspor karşısında ilk 11'de forma giydi.

Kosovalı santrfor, son olarak 8 Kasım'da Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynamıştı.

Fenerbahçe'de, kırmızı kart cezası biten Mauricio Isla da sahaya ilk 11'de çıktı.

Muhammed Gümüşkaya kadroda

Fenerbahçe'de genç isimlerden Muhammed Gümüşkaya kupada kadroya girdi.

Bu sezon A takımla antrenmanlara çıkan, 19 Yaş Altı Spor Toto Gelişim Ligi'nde de bazı maçlarda forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında yedekler arasında oturdu.

Teknik direktör Ersun Yanal, kadroda 19 Yaş Altı Takımı'yla antrenmanlara çıkan başka bir ismi maç listesine dahil etmedi. Ersun Yanal 21 kişilik maç listesine de 19 isim yazdı.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç kadroda yer almadı. Ersun Yanal, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Ozan Tufan'ı ise maç kadrosuna dahil etmedi.

Allahyar Sayyadmanesh ilk 11'de

İstanbulspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh, ilk 11'de sahaya çıktı.

Sezon başı sarı-lacivertlilere transfer olan ve İstanbulspor'a kiralanan Allahyar, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de forma şansı buldu.

Fenerbahçe seyircisiz

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunda aldığı ceza nedeniyle İstanbulspor maçını sahasında seyircisi olmadan oynadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu sezon kupada Beşiktaş'la oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan kendi sahasında 3 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

Öte yandan 30'a yakın İstanbulspor taraftarı deplasman tribününde takımlarını yalnız bırakmadı.

Kaynak: AA