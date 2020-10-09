Fenerbahçe-İstanbul maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe-İstanbul şifresiz kanalda mı olacak?

Fenerbahçe-İstanbul maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz kanalda mı olacak? Saat kaçta yayınlanacak? Futbolda milli takımlar hazırlık maçı yapacaktır. Bu takımlardan birisi de Fenerbahçe-İstanbul hazırlık maçı olacaktır.