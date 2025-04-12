Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının yanı sıra finansal bir adımla dikkatleri üzerine çekti. Kulüp, Borsa İstanbul'a yaptığı bildirimle hisselerinin bir kısmını yabancı yatırımcılara devrettiğini açıkladı. Fenerbahçe İsrail'e mi satıldı? Fenerbahçe hisseleri kime satıldı?

Fenerbahçe'nin hisseleri, KAP açıklamasına göre yabancı bir kurumsal yatırımcıya satıldı, ancak yatırımcının kimliği hakkında detay verilmedi. Kulüp, 12 milyon adet B Grubu payı hisse başına 46,10 TL'den devrederek bu işlemi tamamladı; satışın özel emir yöntemiyle yapıldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80'ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL'dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu payların oranı %62,27'ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. Özel Durumlar Tebliği madde 11 uyarınca iş bu açıklamamıza konu işlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir."

Satış sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Fenerbahçe Futbol AŞ'deki hissesi % 67.07'den % 62.27'ye geriledi.

Yüzde 4.8'lik hisse satışı öncesi Fenerbahçe Futbol hisseleri perşembe günkü seansı 48.24 TL seviyesinden kapatmıştı. 46.1 TL'den yapılan blok satışta yüzde 4.4 iskonto uygulandığı anlaşılıyor. Daha önce halka açık şirketlerden yapılan blok satışlarda uygulanan yüzde 5 ve üzerindeki iskontolara göre Fenerbahçe Kulübü'nün daha makul bir iskonto uyguladığı belirtiliyor. Hisseler Cuma günkü seansa 48.34 TL seviyesinden başladı.

FENERBAHÇE HİSSELERİ İSRAİL'E Mİ SATILDI?

Futbol yorumcusu Serhat Akın, Samsunspor - Galatasaray maçının ardından yorumlarda bulundu. Akın:"Ali Koç bambaşka bir olay. 'Türkiye'nin en zengin adamı' diyorsun ama gidiyor İsrail'e hisse satıyor. Bir de bu durumu savunanlar var. O zaman hepsini satalım, neyi tartışıyoruz?" dedi.