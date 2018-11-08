Fenerbahçe, Euroleague'de Baskonia'ya Konuk Olacak

Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bugün İspanya ekibi Baskonia'ya konuk olacak.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında bugün İspanya temsilcisi Baskonia'ya konuk olacak. Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE AVERAJLA 3. SIRADA

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçtan 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor.

Ligde 2 maçını kazanıp, 3'ünü kaybeden Baskonia ise averajla 9. sırada bulunuyor.

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