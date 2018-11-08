Fenerbahçe, Euroleague'de Baskonia'ya Konuk Olacak
Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bugün İspanya ekibi Baskonia'ya konuk olacak.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında bugün İspanya temsilcisi Baskonia'ya konuk olacak. Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE AVERAJLA 3. SIRADA
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçtan 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor.
Ligde 2 maçını kazanıp, 3'ünü kaybeden Baskonia ise averajla 9. sırada bulunuyor.
YORUMLAR (6)
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dünyanın en güzel takımıCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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bugun andarletı yensek yarın baskanıa yı yensek. su taraftarın yuzu gulse.Cevap Yaz 4 Yayından KaldırJÜL SEZAR: Slm nbr yazan geliyorum yerine geliyom yazan bizler baska derdınız mı yoghg1 Yayından Kaldır:)))): Türkçen sayesinde yüzümüz bayağı bir güldü zaten teşekkürler...1 Yayından Kaldır:): eccükte Türkçe çalışsan1 Yayından Kaldır