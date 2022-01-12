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Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çalıştı

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çalıştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte yeni teknik direktör İsmail Kartal da takımla ilk idmanına çıktı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, çabukluk çalışmalarının ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.


Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çalıştı

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çalıştı

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çalıştı

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