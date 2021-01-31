Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Kulübü, İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Medipol Başakşehir FK ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı