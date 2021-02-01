Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferinin maliyetini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci'nin maliyetini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4,5 yıllık sözleşme imzalanan İrfan Can Kahveci için kulübüyle varılan anlaşmanın ayrıntıları paylaşılarak, "Medipol Başakşehir'e toplam transfer bedeli olarak 7 milyon avro+KDV ödenecektir." denildi.

Transferde geleceğe dönük ek ödeme taahhütleri bulunduğu aktarılarak, "Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak, azami 1 milyon avro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir'e ödenecektir. Futbolcunun üçüncü bir kulübe transfer olması halinde, 11 milyon avroyu aşan tutarın yüzde 20+KDV'si de Medipol Başakşehir'e ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay