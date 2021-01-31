Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için görüşmelere başladı
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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için görüşmelere başladı

31.01.2021 22:21 | Son Güncelleme: 31.01.2021 22:24
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için görüşmelere başladı

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda futbolcu ve kulübü İstanbul Başakşehir ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından da kahve fincanı emojisi paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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