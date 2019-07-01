Fenerbahçe, İranlı futbolcu Allahyar'ı transfer etti
Fenerbahçe, İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2001 doğumlu futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
18 yaşındaki forvet oyuncusu, 2023-24 sezonu sonuna dek sarı-lacivertli formayı giyecek.
Geride kalan sezonu İran'ın İstiklal takımında geçiren genç oyuncu, 18 resmi maçta 2 gol kaydetti.
Kaynak: AA
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