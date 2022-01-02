Fenerbahçe, İlkadım Belediyespor altyapısında yetişen Hasan Abdullah Sarıkaya'yı renklerine bağladı

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye spor Kulübü Basketbol Takımı altyapısında yetişen Hasan Abdullah Sarıkaya, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na transfer oldu. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sporcuyu çeyrek altınla ödüllendirdi.

İlkadım Belediye spor U-16 Basketbol Takımı'nda 11 numaralı formasıyla şutör gard olarak görev alan Hasan Abdullah Sarıkaya, gösterdiği performansla Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın dikkatini çekti. İlkadım Belediye spor Kulübü altyapısından yetişen lise 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki basketbolcu için hareket geçen Fenerbahçe, genç oyuncuyla sözleşme imzalayarak renklerine kattı.

Başkan Demirtaş sporcuyu ödüllendirdi

Antrenörü ile birlikte İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Hasan Abdullah Sarıkaya'yı Başkan Demirtaş çeyrek altınla ödüllendirdi. Bir süre genç basketbolcu ile sohbet eden Başkan Demirtaş, "Sizler kentimizin gençlerine örnek oluyorsunuz. Burası bir spor şehri. Gerek yeşil sahalarda gerekse farklı müsabaka alanlarında önemli başarılara imza atıyorsunuz. Biz, İlkadım Belediyespor'un altyapısına ve bu şehrin gençlerine önem veriyoruz. Şehrimizin bağrından çıkmış birçok ünlü sporcumuz var. Bunların arasına artık iftihar ve gurur duyacağımız Hasan Abdullah Sarıkaya da eklendi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının katlanarak devamını diliyorum. İlkadım'ın gururu olmaya devam etmesi için bizlerde elimizden gelen desteği kendisine sağlayarak destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Şehrimizin adını gururla her yerde duyuracağım"

Başkan Necattin Demirtaş'a teşekkür eden Hasan Abdullah Sarıkaya, "Bu destekler sayesinde daha da azimle çalışarak istediğim noktaya gelerek İlkadım Belediyespor Kulübü'nü ve şehrimizin adını gururla her yerde duyuracağım" dedi.

Ziyaret sırasında Hasan Abdullah Sarıkaya, müsabakalarda giydiği formayı Başkan Demirtaş'a hediye edip, hatıra fotoğrafını çekindi.

Başkan Demirtaş, temizlik işçilerinin yeni yılını kutladı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette çalışanlara vermiş oldukları emekten dolayı teşekkür eden Demirtaş, 2022 yılının kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi. Ziyarette yaptığı konuşmada, dar bütçeye rağmen, birçok iş yaptıklarını anlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kaynakları doğru kullanıyoruz. 5 kuruşun hesabını yapıyoruz. Çünkü bu bütçede burada yaşayan tüm halkımızın hakkı var. Onlara hizmet etmek bizim görevimiz. Bu anlayışla çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada ekonomik göstergelere baktığımızda kendi ayakları üzerinde durabilen bir belediye haline geldi. Bunun olması emekle, alın teri ile oldu. Bunda sizin de çok büyük emeğiniz katkınız var. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde de birçok projeyi hayata geçireceğiz. Bunların en değerlileri de sizlerin kendi oluşturduğunuz çalışmalar. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık" diye konuştu. - SAMSUN