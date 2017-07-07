Fenerbahçe İlk Maçına Çıkıyor

-Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe yarın ilk hazırlık maçına çıkacak. Romanya Ligi takımlarından Juventus Bükreş ile Düzce Stadı'nda saat 18.00'da hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe 'de yeni transferlerden Mehmet Ekici, Valbuena ve Nabil Dirar'da ilk kez forma giyecekler. Sarı Lacivertlilerde Teknik Direktör Aykut Kocaman 4 yıl sonra takımın başında sahaya çıkacak. Fenerbahçe karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.



SARI KIRMIZILAR, GYÖR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK



12 Temmuz'da kadar çalışmalarına Slovakya'da devam edecek olan Sarı kırmızılılar, yarın Macaristan 1. Lig ekibi Györ ile bir hazırlık maçı yapacak. Maç TSİ ile 20.30'da başylayacak. Macar ekibi ile oynanacak karşılaşmada Galatasaray'ın yeni transferleri Belhanda ve Gomis'te forma giyecek. - İstanbul