Fenerbahçe ilk kez kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe ilk kez kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fenerbahçe ilk kez kaybetti

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak bu sezon Süper Lig'de ilk mağlubiyetini almış oldu.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak bu sezon Süper Lig'de ilk mağlubiyetini almış oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir evinde Fenerbahçe'yi Okaka ve Gulbrandsen'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda aldığı bu skorla, bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini tatmış oldu. Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0, ikinci haftada Antalyaspor'u 2-0, üçüncü haftada Altay'ı 2-0 yenmiş ve ligin dördüncü haftasında Sivasspor ile evinde 1-1 berabere kalmıştı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Burak Yamantürk Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fenerbahçe ilk kez kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 21:33:33. #1.11#