Fenerbahçe ile yazılım firması Netoloji arasında iş birliği anlaşması
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Fenerbahçe ile yazılım firması Netoloji arasında iş birliği anlaşması

24.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:55
Fenerbahçe ile yazılım firması Netoloji arasında iş birliği anlaşması

Fenerbahçe Kulübü, yazılım firması Netoloji ile çözüm ortaklığı anlaşması imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, yazılım firması Netoloji ile çözüm ortaklığı anlaşması imzalandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dijital dönüşümün önemini kavramış ve bu konuyu stratejik yatırım alanı olarak belirleyen kulübümüz dijitalleşme adına yalnızca Türkiye'de değil, tüm spor kulüpleri arasında fark yaratmak için son iki yılda yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu doğrultuda Türkiye'nin yerli üretim belgesine sahip yazılım firması Netoloji ile Kulübümüz arasında çözüm ortaklığı anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında Netoloji Yazılım 'Fenerbahçe Spor Kulübü Dijital İş Akış Çözüm Ortağı' olarak Fenerbahçe'mizin resmi iş ortakları arasında yer alacaktır." denildi.

Gerçekleştirilen iş birliğinde operasyonel verimi artırmanın ve kağıt tüketimini azaltarak çevreye duyarlı iş modellerinin geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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