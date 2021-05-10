Fenerbahçe ile Sivasspor 30. randevuda
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Fenerbahçe ile Sivasspor 30. randevuda

Fenerbahçe ile Sivasspor 30. randevuda
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 64 golüne, Sivasspor 39 golle karşılık verdi.

Ligde bu sezon Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 15. kez karşılaşacak.

İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 14 maçtan 11'ini sarı-lacivertli ekip, 2'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 1 karşılaşma da berabere bitti.

Kadıköy'de Sivasspor'a 34 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 14 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'daki maçta konuk ekip 2-1 galip geldi.

Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda rakibine gol atmayı başardı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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