Fenerbahçe ile Paribu arasında 175 milyon TL'lik asgari hasılat taahhütlü sözleşme imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe ile Paribu arasında 175 milyon TL'lik asgari hasılat taahhütlü sözleşme imzalandı

Fenerbahçe ile Paribu arasında 175 milyon TL'lik asgari hasılat taahhütlü sözleşme imzalandı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Fenerbahçe Futbol AŞ ile Paribu Teknoloji AŞ iştiraki olan Stoken Finansal Teknolojiler AŞ arasında Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi imzalanırken, sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edildi.

Fenerbahçe Futbol AŞ ile Paribu Teknoloji AŞ iştiraki olan Stoken Finansal Teknolojiler AŞ arasında Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi imzalanırken, sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edildi.

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Paribu Teknoloji AŞ (Paribu) iştiraki olan Stoken Finansal Teknolojiler AŞ (Stoken) ile marka kullanım hakkı karşılığında blok zinciri teknolojisine dayanan bir kripto varlık üretilmesi ve üretilen kripto varlığın satılması ile ilgili olarak Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edilmiştir. Kripto varlık satışından elde edilecek toplam hasılat, Şirketimiz ile hakim ortağı arasındaki Lisans Kiralama Sözleşmesi uyarınca fatura edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Demet Akalın Gülben Ergen İbrahim Çelikkol
Spor Ali Koç Merve Çoban Hakan Reçber Rıza Kayaalp Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe ile Paribu arasında 175 milyon TL'lik asgari hasılat taahhütlü sözleşme imzalandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 14:12:02. #1.16#

title