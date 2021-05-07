Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 104. randevuda

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde yarın 104. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde yarın 104. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 103 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 65-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 191 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 70 golle karşılık verdi.

Ankara'daki maçlar

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 50 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 84, MKE Ankaragücü 35 gol attı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür