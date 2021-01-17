Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 103. randevuda

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde yarın 103. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde yarın 103. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 102 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-11 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 188 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 69 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 51 kez karşılaştı.

Evinde 37 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.

İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 114, MKE Ankaragücü ise 37 gol attı.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür