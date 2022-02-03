Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 5 Şubat Cumartesi ve 6 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu hafta görev alacak hakemler de belli oldu.

Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Konyaspor - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

20.00 Kayserispor - Hatayspor: Kadir Sağlam

5 Şubat Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Şubat Pazar

16.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler

16.00 A. Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Göztepe - Altay: Sarper Barış Saka - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor