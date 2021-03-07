Fenerbahçe ile Konyaspor 40. randevuda
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Fenerbahçe ile Konyaspor 40. randevuda

07.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:14
Fenerbahçe ile Konyaspor 40. randevuda

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 39 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 44 golle yanıt verdi.

Konya'daki maçlar

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 19 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.

Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 24 gol gördü.

Geçen sezon Konya'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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