Fenerbahçe ile Konyaspor 38. maça çıkıyor Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 38. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 38. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 37 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Rekabetteki son 5 randevuyu kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 41 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

Konya'daki maçlar

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 18 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 3'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.

Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 23 gol gördü.

Geçen sezon Konya'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 6 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

Kaynak: AA