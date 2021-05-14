Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 50. kez karşılaşacak
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Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 50. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 50. kez karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, ligde yarın 50. kez karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, ligde yarın 50. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 30, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 108 golüne, sarı-kırmızılılar 50 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe son 9 maçta 3 kez kazandı

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında 2019-2020 sezonunda Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon ise Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmayı başardı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 9 müsabakada 35 gol atıldı.

Kayseri'deki maçlar

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de yarın 25. kez karşılaşacak.

Kayseri'deki 24 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip ise 6 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 21 gol attı.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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